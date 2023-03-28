В России решение МОК назвали "нарушением прав человека и дискриминацией", выдвинув требование в ответ
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что условия Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов являются неприемлимым. Чиновник считает, что критерии озвученные МОК, являются "нарушением прав человека" и "дискриминацией".
В ОКР также категорические отказались проводить дополнительные допинг-тестирований.
"Решения исполкома – это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран. Заявленная сегодня позиция по военным – это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество. Цель – нанести урон российскому спорту в целом", – приводит слова Позднякова "Р-Спорт".
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта МОК принял новое решение по отстранению России. Представители РФ и РБ смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом, но только если не поддерживали войну. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали в командных турнирах.
Напомним, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов был отстранен на девять месяцев от всех международных соревнований за то, что принял в марте 2022 года участие в пропагандистcком концерте-митинге "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!". Также Рылов лишился спонсора.
Кроме Рылова в концерте-митинге приняли участие гимнастки Дина и Арина Аверины и Виктория Листунова, фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Виктория Синицына.
На этом мероприятии был и один сильнейших лыжников планеты россиянин Александр Большунов, за что получил порцию критики.
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