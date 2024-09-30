В России призыв чемпионки ОИ сбросить бомбу на Лондон назвали шуткой, которую на Западе 'почему-то не понимают'

Олимпийская чемпионка Светлана Журова лицемерно отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе с идеей "кинуть серьезную бомбу на Лондон" ради возвращения РФ в мировой спорт. Депутатка Государственной думы и приспешница режима Владимира Путина назвала это высказывание шуткой.

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Об этом Журова заявила в комментарии порталу Lenta.ru. Бывшая конькобежка, которая становилась чемпионкой Турина-2006, добавила, что на Западе "таких шуток почему-то не понимают", а также призвала "радикально решать с Украиной", которая дает отпор российской агрессии.

"Это же шутка. Просто такая шутка опасна, потому что мы же понимаем, что Запад сразу начнет воспринимать ее как агрессию. Они таких шуток почему-то не понимают, они считают, что мы так и должны сделать. Вы же понимаете, что как раз это и не решит вопрос. Она хоть и пошутила, но она образно говорила, что, конечно, надо что-то более радикально решать в смысле общения с ними. Но это ж надо с Украиной, а Лондон-то здесь, в общем, ни при чем. Любое направление наших ударов в сторону НАТО закончится не очень хорошо для всего мира", – сказала Журова.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов после "мощнейшего договора с Буркина-Фасо" заявил, что Россия должна стать хозяином планеты.

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