В России пришлось отменить турнир после того, как одну из участниц загрызла собака

Федерации шахмат России пришлось досрочно остановить детские турниры страны в Лоо (Сочи) после трагедии, случившейся с 12-летней участницей Полиной Куниковой. Девочка, которая была одной из сильнейших юных шахматисток в регионе в своей возрастной группе, погибла после нападения собаки.

Как сообщает Telegram-канал 112, девочка, приехав из Саратова, вместе с остальным участниками проживала в сочинском оздоровительно-образовательном центре "Илона". В свободное время Полина пролазила через забор на соседнюю территорию, где кормила щенков.

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Когда девочка в очередной раз пришла покормить животных, на нее набросилась большая овчарка

"Собака нанесла травмы, несовместимые с жизнью. Через час тело ребенка обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать животных", – сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. В краевом СУ СКР уточнили, что участок, на котором находились собаки, был только частично огорожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно крымский шахматист Сергей Карякин, который в 2009 году отказался от украинского гражданства и в свое время вступил в движение "Putin Team", получил порцию оскорблений в интернете от российских болельщиков после своего доноса на Сhess.com. Популярный портал для онлайн-игры в шахматы 24 февраля стал недоступен в России.

Несколькими днями ранее Карякин обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс.