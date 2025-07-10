В России предложили 'на*рать десять куч' на украинских фехтовальщиц после неожиданного решения Международной федерации

После того как Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиянок Яну Егорян и Софью Великую до участия в чемпионате мира, в России позволили себе откровенное хамство в адрес украинских спортсменок. Особенно отличился комментатор Дмитрий Губерниев.

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Любимый конферансье Путина выступил с циничным заявлением, игнорируя возмущение украинской олимпийской чемпионки Елены Кравацкой: "Наплевать, что говорят украинские фехтовальщики. Нам нужно думать о себе… Как говорила моя бабушка — насрать на них десять куч!" — сказал он в эфире "Матч ТВ".

Он добавил, что главным считает не протесты Украины, а сам факт допуска армейских спортсменок: "Важно, что они получили возможность выступать, будучи членами ЦСКА. Вот этот кейс самый важный!"

Многие россияне, впрочем, не оценили такой тон и поставили под сомнение как поведение FIE, так и самого Губерниева:

"Самый важный кейс — что FIE давно стала карманной организацией Усманова. Они бы и Путина допустили, если бы тот захотел в дартаньяна поиграть", "Губошлёп как всегда — влезет и в хоккей, и в футбол, и в биатлон. Без него никуда, великий эксперт на все случаи", – пишут юзеры.

Ранее Елена Кравацкая объявила о том, что не выступит на чемпионате мира по фехтованию. Вместе с ней стартовать в столице Грузии отказалась и звездная Ольга Харлан.

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