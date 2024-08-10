В России 'отобрали' титул у Магучих, заявив, что украинка 'взяла 'золото' только благодаря санкциям'

Российские болельщики не выдержали успеха легкоатлетки Ярославы Магучих на Олимпиаде-2024. Фанаты из РФ устроили настоящую "истерику" под статьей издания sports.ru о триумфе украинки.

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Заголовок "Магучих – лучшая высотница в истории" спровоцировал бурную реакцию у фанатов спорта из РФ. Юзеры считают, что Ярослава не имеет право носить такой титул, так как не соревновалась с лучшими. По мнению комментаторов этими "лучшими" являются забаненные атлеты из России.

"Нельзя стать лучшей в истории, если до состязаний не допущены сильнейшие конкурентки. Ласицкене, если что, на Олимпиаде в Токио прыгнула 2,04 и кто знает сколько прыгала бы сейчас, если бы МОК и ФИЛА не разрушили ей (и не только ей) карьеру", "Чтобы быть лучшей в истории нужно сражаться против лучших, а так взяла золото только благодаря санкциям на российских спортсменов", – говорится в отзывах под статьей.

Также россияне устроили хейт из-за сравнений достижений Магучих с успехами знаменитого сербского теннисистка Новака Джоковича.

Напомним, что 4 августа Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Украинская легкоатлетка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Еще одна украинка Ирина Геращенко стала третьей (195 см), получив "бронзу" вместе с Элеонор Паттерсон (Австралия). Также третье место на турнире метателей молота занял Михаил Кохан.

Позже появилось объяснение поступкам Ярославы перед победным прыжком на Играх-2024.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба передал Ярославе послание от президента Замбии Хакаинде Хичиллемы.

7 июля Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Наша красавица на этапе Бриллиантовой лиги в Париже стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

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