В России отказались ехать на Олимпиаду-2024 "как оборванцы"
главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал отказ от участия в Олимпиаде-2024. 6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), не поедут выступать на Играх в Париже.
"У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо. На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?" – сказал тренер российских борцов в интервью "Матч ТВ".
В комментариях болельщики из РФ стебутся над таким пафосом Когуашвили.
"Зато можно побороть белорусов при полном параде на играх Дружбы!", "Так сидите дома и не кудахтайте. Ваше место на играх брикс", – пишут юзеры.
Пользователи интересуются, что так кардинально изменилось со времен последней Олимпиады-2020 в Японии, где Россия выступала под нейтральным флагом.
"Лень копать глубже, но два года назад у сборной на ОИ не было ни тог
о, ни другого. Чего все такие щепетильные вдруг стали?" – интересуются у тренера.
Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня все российские дзюдоисты отказались выступить на Олимпиаде в Париже. Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
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