В России отказались ехать на Олимпиаду-2024 'как оборванцы'

главный тренер сборной России по греко‑римской борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал отказ от участия в Олимпиаде-2024. 6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), не поедут выступать на Играх в Париже.

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"У нас количество лицензий сократили до двух, убрали всех основных спортсменов. Смысл туда ехать? Полностью поддерживаем решение нашей федерации, это справедливо. На Олимпиаде без гимна и флага нам делать нечего. Зачем ехать туда как оборванцы?" – сказал тренер российских борцов в интервью "Матч ТВ".

В комментариях болельщики из РФ стебутся над таким пафосом Когуашвили.

"Зато можно побороть белорусов при полном параде на играх Дружбы!", "Так сидите дома и не кудахтайте. Ваше место на играх брикс", – пишут юзеры.

Пользователи интересуются, что так кардинально изменилось со времен последней Олимпиады-2020 в Японии, где Россия выступала под нейтральным флагом.

"Лень копать глубже, но два года назад у сборной на ОИ не было ни тог

о, ни другого. Чего все такие щепетильные вдруг стали?" – интересуются у тренера.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня все российские дзюдоисты отказались выступить на Олимпиаде в Париже. Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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