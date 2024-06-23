В России опозорились с 'альтернативной Олимпиадой', которая оказалась 'убогим зрелищем' и 'очковтирательством'

Бывший министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Игры БРИКС получились успешными. Соревнования, которые местные пропагандисты пафосно называют "альтернативной Олимпиадой", прошли в Казани с 12 по 23 июня.

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По словам экс-чиновника результат даже превзошел ожидания, потому что этот проект по поручению Путина "готовился совсем небольшой период". Сначала была задача обеспечить участие для спортсменов из стран БРИКС, но затем был принят открытый формат.

"Мы были настроены пригласить максимальное количество стран, хотя понимали, что год олимпийский. Наша сборная получила возможность бороться с конкурентами из других стран. В итоге мы видим, что приехало почти 90 стран. Получилась атмосфера мультиспортивного мероприятия, это создает особые ощущения, энергетику. Мы гордимся проектом и уже думаем, как его позиционировать в дальнейшем, создавая дополнительную платформу для многополярного мира, –сказал Матыцин в эфире "Матч ТВ".

Такой пассаж экс-министра вызвал настоящую истерику у российских болельщиков. Фанаты обвиняют Матыцина во лжи, а сами игры считают позором.

"Как житель страны, не видел ни одной трансляции и даже не хотел смотреть. А тут он про целый мир загнул", "Кто тут правильно назвал: Игры ПШИКС. Все все увидели", "Очковтирательство. Распил. Изоляция", "О да, это шоу вляпалось в историю - половиной фейковых флагов и соревнованиями с одним участником", "Люди со всего мира смогли увидеть наши легендарные потёмкинские деревни", "Позорище на весь белый свет!", "Даже бабки у подъездах не смотрели это убогое зрелище", - не сдерживаются комментаторы.

Некоторые пользователи не поленились зайти на официальный сайт игр, где оказалось, что в составе многих стран, которые были заявлены как "участники", на самом деле соревновались 0 атлетов.

Отметим, что литовский борец Андрюс Мажейка выиграл Игры БРИКС, при этом даже не присутствуя в решающий схватке. Сам финал в дисциплине "корэш" (борьба на поясах) прошел без единого участника.

А 17 июня российский синхронист победил на Играх БРИКС, будучи единственным на турнире.

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