В России неожиданно умер 30-летний чемпион мира, 10 лет боровшийся с украинскими фристайлистами

В России в возрасте 30 лет умер чемпион мира по лыжной акробатике и участник двух зимних Олимпийских игр Павел Кротов, который более 10 лет был одним из главных соперников украинских фристайлистов. Трагедия произошла 25 марта.

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Сначала старший тренер сборной РФ по фристайлу Александр Понгильский сообщил только, что Кротов умер во сне. Но точных причин смерти спортсмена никто не знал.

"Для меня весть об уходе Павла стала огромным ударом. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницы на субботу. В сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена. Он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт", – заявлял тренер.

В понедельник врачи сделали вскрытие и выяснилось, что Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг – во сне у 30-летнего спортсмена лопнул сосуд.

При этом о травмах головы фристайлиста ранее не сообщалось. Какое-то время Кротов не выступал из-за перелома лодыжки, а в 2013-м перенес операцию на колене.

Отметим, что в 2012 году Кротов, который родился в Ярославле, стал первым за семь лет российским спортсменом, выигравшим этап Кубка мира по лыжной акробатике.

Самым успешным в карьере фристайлиста стал 2021 год, когда на чемпионате мира в Казахстане он взял сразу две медали – выиграл личную "бронзу" в акробатике, а также "золото" в командных соревнованиях.

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи Кротов был единственным из акробатов РФ в финале и замкнул десятку сильнейших. А через четыре года на Играх в Южной Корее остановился в шаге от медали, уступив бронзу своему соотечественнику Илье Бурову. Победу тогда отпраздновал украинец Александр Абраменко.

Напомним, что в недавно завершившемся сезоне российские фристайлисты не выступали в Кубке мира после отстранения представителей РФ из-за войны в Украине.

У Кротова есть сын, который сейчас учится во втором классе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина с историческим рекордом победила на Кубке мира по лыжной акробатике.

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