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В России назвали глупым ничтожеством экс-украинца Карякина за поддержку войны

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
9,0 т.
В России назвали глупым ничтожеством экс-украинца Карякина за поддержку войны

Председатель правления Российской шахматной федерации (РШФ) Илья Левитов резко высказался о предателе Украины Сергее Карякине, который в 2016-м получил гражданство РФ. Функционер раскритиковал бывшего чемпиона мира за высказывания в поддержку войны в Украине, которые негативно влияют на его коллег и не позволяют им выступать под национальным флагом.

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Об этом Левитов заявил в интервью авторитетному порталу Sports.ru. По словам главы РШФ, своими заявлениями и деятельностью Карякин опровергает распространенное мнение о том, что все шахматисты обладают высоким интеллектом и острым мышлением.

В России назвали глупым ничтожеством экс-украинца Карякина за поддержку войны
В России назвали глупым ничтожеством экс-украинца Карякина за поддержку войны

"Я все понимаю, у тебя может быть позиция, но не надо своими высказываниями подставлять других шахматистов. А Сергей этим занимается регулярно. Деятельность Карякина вне шахмат настолько ничтожна, что говорить о ней неинтересно. Ну кто он – глава федерации Московской области? Если он считает, что это его уровень, – окей. На мой взгляд, Сергей как раз свидетельство того, что люди неправы, когда говорят, что шахматисты – умные люди. Шахматисты умеют хорошо играть в шахматы, не более того", – сказал Левитов.

 

Ранее генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес Сергея Карякина, заявив, что тот "заделался патриотом" России. Напомним, шахматист яро поддерживает войну в Украине и фанатеет от диктатора Владимира Путина. Карякин восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей".

В России назвали глупым ничтожеством экс-украинца Карякина за поддержку войны

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Карякин писал донос на своего партнера по сборной России Яна Непомнящего за осуждение войны в Украине

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