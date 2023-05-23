В России назвали глупым ничтожеством экс-украинца Карякина за поддержку войны

Председатель правления Российской шахматной федерации (РШФ) Илья Левитов резко высказался о предателе Украины Сергее Карякине, который в 2016-м получил гражданство РФ. Функционер раскритиковал бывшего чемпиона мира за высказывания в поддержку войны в Украине, которые негативно влияют на его коллег и не позволяют им выступать под национальным флагом.

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Об этом Левитов заявил в интервью авторитетному порталу Sports.ru. По словам главы РШФ, своими заявлениями и деятельностью Карякин опровергает распространенное мнение о том, что все шахматисты обладают высоким интеллектом и острым мышлением.

"Я все понимаю, у тебя может быть позиция, но не надо своими высказываниями подставлять других шахматистов. А Сергей этим занимается регулярно. Деятельность Карякина вне шахмат настолько ничтожна, что говорить о ней неинтересно. Ну кто он – глава федерации Московской области? Если он считает, что это его уровень, – окей. На мой взгляд, Сергей как раз свидетельство того, что люди неправы, когда говорят, что шахматисты – умные люди. Шахматисты умеют хорошо играть в шахматы, не более того", – сказал Левитов.

Ранее генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес Сергея Карякина, заявив, что тот "заделался патриотом" России. Напомним, шахматист яро поддерживает войну в Украине и фанатеет от диктатора Владимира Путина. Карякин восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Карякин писал донос на своего партнера по сборной России Яна Непомнящего за осуждение войны в Украине

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