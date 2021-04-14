В России на турнире по MMA бойцы подрались без команды рефери. Видео

Зрители поединка между киргизом Рустамом Аманбаевым и чеченским бойцом смешанных единоборств (MMA) Сайханом Джабраиловым на турнире ACA Young Eagles 18 стали свидетелями крайне необычного инцидента.

Как сообщает издание Valetudo.ru, этот бой ничем не отличался от других на протяжении первых двух раундов, но перед третьей пятиминуткой случилось необъяснимое. Рефери еще не успел выпроводить всех секундантов с октагона и выбросить с настила забытое полотенце, а Аманбаев и Джабраилов уже вступили в схватку, которая через несколько секунд закончилась нокаутом в исполнении бойца из Кыргызстана.

Его соперник не смог продолжить поединок, поэтому рефери после совещания с доктором признал бой несостоявшимся.

Отметим, что для Аманбаева это противостояние могло стать третьим в смешанных единоборствах. В двух предыдущих поединках он по разу выиграл и проиграл. Джабраилов одержал шесть побед из восьми возможных.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец MMA из Молдовы Юрий Лапикус выиграл поединок, отвернувшись от соперника.