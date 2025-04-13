В России мать подсыпала несовершеннолетнему сыну-спортсмену мельдоний

В России мать привела своего сына-спортсмена к дисквалификации, тайно добавляя ему в еду запрещённый препарат. Несмотря на предупреждение сына и отца, женщина продолжила давать подростку мельдоний.

Видео дня

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали, что мальчику назначили милдронат в поликлинике, но он сразу сообщил родителям, что препарат запрещён в спорте. Отец, сам бывший спортсмен, поддержал решение найти альтернативу, однако мать проигнорировала доводы и начала тайком подсыпать вещество в пищу.

Когда в организме юноши обнаружили мельдоний, он сразу понял, откуда взялось запрещённое вещество. По словам начальника отдела обработки результатов РУСАДА Валерии Герман, случай оказался настолько абсурдным, что сотрудники агентства поначалу даже не поверили в реальность происходящего.

"Но я представляю ужас, который обуял юношу после того, как ему сказали, что в его пробе обнаружили именно этот препарат. Конечно же, он сразу понял, как он попал в его организм", – цитирует ТАСС Герман.

Стандартная дисквалификация за мельдоний составляет 4 года, но спортсмена отстранили всего на год с учётом всех обстоятельств.

Напомним, что практика использования допинга на основании мельдония является распространенной среди российских атлетов.

Самым известным скандалом стал кейс Марии Шараповой. Летом 2016-го знаменитая теннисистка была дисквалифицирована на 2 года за употребление этого препарата. При этом Шарапова призналась, что 10 лет подряд принимала мельдоний.

В том же году на этом допинге попался Русский Витязь Поветкин. Поединок российского боксера с американским супертяжем Деонтеем Уайлдером пришлось тогда отменить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!