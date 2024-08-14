В России известный яхтсмен решил набрать грибов после регаты и погиб, спасаясь от медведя

Российский яхтсмен Станислав Печенкин погиб, спасаясь от медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации парусного спорта Иркутской области (ФПСИО) Александр Московских. 56-летний спортсмен утром 14 августа вместе со своим товарищем решил отдохнуть после регаты.

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"Они сошли на берег собрать грибов, но столкнулись с медведем. Стали убегать от него, прыгнули со скалы, но не в воду, а на камни. Один повредил ключицу, а Стас погиб", - сказал Московских.

Глава ФПСИО отметил, что Печенкин - известный яхтсмен, не раз выигрывал Кубок Байкала по парусному спорту. Он также организовывал регаты в Турции и на Байкале. Был членом Иркутской федерации парусного спорта и возглавлял иркутское отделение Российской ассоциации буеров класса DN.

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