В России хулиган устроил драку с абсолютным чемпионом мира по каратэ из-за русского языка. Фото последствий

В Подмосковье абсолютный чемпион мира по каратэ Тариел Николеишвили избил некого 51-летнего Николая, который напал на его друга - заслуженного тренера по каратэ Карена Гядукяна. Инцидент случился на Всероссийском фестивале "Кубок КВФ", организованном "Федерацией Киокушин России"

Николай несколько лет назад устроил скандал с Карена из-за того, что сайт последнего был на армянском языке. В итоге Гядукян в матерной форме послал Николая. 20 апреля Карена и Николай, который работает детским тренером по борьбе, вночь пересеклись на турнире.

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Мужчина решил припомнить старую обиду и попытался выяснить отношения. После словесной перепалки дело переросло в драку. На помощь Гядукяну пришел Тариел Николеишвили. Агрессивный зритель получил несколько ударов в голову.

После того, как пострадавший попал в руки медикам, у него было диагностировано сотрясение мозга, перелом пальца руки. Мужчина снял побои и написал заявление в полицию.

Напомним, что накануне пьяный пассажир напал в самолете на легендарного Майка Тайсона и получил ответ.