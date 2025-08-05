В России главного комментатора фигурного катания задавил поезд. Стали известны подробности

В ночь на 5 августа в Подмосковье погиб спортивный комментатор Александр Гришин. По данным правоохранительных органов, трагедия произошла на станции МЦД "Битца" в 1:04. 47-летний журналист пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте и попал под электропоезд №6435, следовавший по маршруту Волоколамск — Серпухов, сообщает ТАСС.

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По предварительным данным, Гришин не заметил приближающийся состав из-за сильного дождя. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось — головной вагон зацепил мужчину и протащил несколько метров. Через четыре минуты после столкновения Гришин скончался. Его тело было обнаружено лишь около 5 утра.

По информации Московской транспортной прокуратуры, факт перехода в неположенном месте зафиксирован. Следственный комитет начал проверку по факту гибели.

Новость о смерти Гришина подтвердила его жена Анастасия Гришина. О трагедии также сообщила его коллега и соавтор по репортажам, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Александру Гришину было 47 лет — день рождения он отметил 26 июня. Он окончил МАМИ по специальности "технология и автоматизация машиностроения", но вскоре после вуза начал карьеру в телевидении. Работал на телеканале "7ТВ" с 2002 года, затем на "Спорте" (позднее — "Россия-2"), "Матч ТВ", а с 2018 года — на Первом канале.

Гришин комментировал пять Олимпийских игр, чемпионаты мира и Европы по футболу, а также крупнейшие турниры по фигурному катанию, включая юниорские прокаты. В последние годы он стал одним из основных голосов фигурного катания на российском телевидении.

У Александра остались жена и сын Павел, которому в сентябре исполнится два года. Федерация фигурного катания на коньках России пообещала оказать поддержку семье погибшего.

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