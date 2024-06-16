В России фразой 'останутся с голой задницей' ответили на решение МОК по Олимпиаде в Париже

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предрек негативные последствия для Международного олимпийского комитета (МОК) после Олимпиады, которая пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. 15 июня МОК опубликовал список первых российских спортсменов, допущенных к Олимпийским играм-2024. В списке не оказалось сильнейших российских борцов и тхэквондистов.

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Легенда российского биатлона считает, что МОК во главе с Томасом Бахом давно деградировал, а не допускают к Играм лидеров РФ специально, "чтобы Россия не выиграла".

"У них только одна задача, потому что и в тхэквондо и тем более в борьбе наши лучшие спортсмены – главные претенденты на золото. Но в МОК не понимают, что этим самым они уничтожают конкуренцию и интерес к олимпизму. Они уже заработали много минусов. Toyota отказалась их спонсировать. Думаю, что после парижской Олимпиады МОК останется с голой задницей. Без России ни в политике, ни в экономике, ни в спорте земному шару не жить", – сказал Тихонов в интервью Metaratings.

Российские фанаты высмеяли такой пассаж своего соотечественника.

Боже мой что у него в голове?", "Таблетки закончились. Нужен новый приход", "Эти "патриоты" ртом уж очень однообразны", "Уровень аналитики - "без нашего газа Европа замерзнет", – пишут юзеры.

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