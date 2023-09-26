В России чемпионка ОИ пожаловались на "прилеты в огород", получив неожиданную ответ

Трехкратная чемпионка ОИ, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе,заявила, что знаменитый российский лыжник, трехкратный чемпион Пекина-2022 Александр Большунов не будет выступать под нейтральным флагом, так как это якобы опозорит честь его родителей. Родители Большунова живут в селе Подывотье Брянской области, расположенном в двух километрах от российско-украинской границы.

"У родителей Саши Большунова в огороде периодически "прилеты". И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали. Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась", – сказала Вяльбе в эфире шоу "На два слова".

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В комментария российские болельщики вместо поддержки Вяльбе в ответ на ее жалобы, начали забрасывать ее критическими комментариями.

"А что же до 24 февраля 2022 "прилетов" не было?", "А после чего начались эти прилеты, Вяльбе в силах определить причину и следствие?", "Говорят, это по плану так", Интересно, а что было в огороде у родителей Большунова ДО начала гениальной операции "Киев за три дня"? Похоже, причинно-следственные связи - это не про Вяльбе" – стебутся юзеры.

Другие интересуются, а почему Большунов, который числится в Росгвардии, не хочет пойти сам "защищать свои грядки".

"Саша может сходить в военкомат и сказать "Товарищи! Отправьте меня в самое пекло, я буду мстить за грядки", а он думает про какие-то заграницы, призовые и выступления в недружественных странах", – пишут в сети поклонники спорта из РФ.

Фанаты с иронией спрашивают, как так вышло, что по телевизору говорили одно, а получается совсем другое.

"Подождите, так это же всё началось, чтоб своих защитить...Правда непонятно от кого, но защитить! А теперь что ж получается, что какие-то прилеты уже по территории России?А защита где?Как это так? Вот эти вопрос, должны быть у Вяльбе и Большунова, а не ходки на концерт-митинг в Лужниках, стоял там, улыбался, довольный был...Вот пусть и дальше улыбается...в огороде родителей", – отмечают болельщики.

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