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В России болельщики восторженно комментировали отмену санкций, которая оказалась фейком

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Александр Большунов

Российские болельщики устроили фурор в комментариях под новостью о том, что основной поставщик лыжного инвентаря из Швеции SkiGo якобы решил не прекращать сотрудничество с Александром Большуновым. Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам как и все российские спортсмены был отстранен от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

30 апреля эксперт по брендам Никлас Тернер Оловзон заявил, что "не все компании должны разорвать отношения с частными лицами из России лишь потому, что они русские".

Большунов

"На фоне всеобщей истерии по поводу всего русского, мнение руководителя шведской компании выглядит очень адекватным","Респект!", "Разумный поступок!", "Есть еще адекватные люди в иностранных компаниях", – массово восторгались западными сотрудниками юзеры.

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Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Позже глава шведской компании Кристер Майбек опроверг информацию о продолжении сотрудничества с Большуновым.

"У нас вообще нет никакого сотрудничества, это абсолютно невозможно. Вам даже не нужно спрашивать у меня или SkiGo, что мы думаем о войне в Украине. Каждый нормальный человек против этого", – приводит слова Майбека издание expressen.

Майбек добавил, что ни его фирма, ни остальные, такие как Rossignol не имеют никакой возможности сотрудничать с Александром.

Фанатам спорта из РФ пришлось экстренно "переобуваться".

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, Большунов вспомнил СССР, разместив свои фотографии в ретро-форме. После этого французский производитель лыж Rossignol, который был основным спонсором Большунова и поставлял лыжи 25-летнему россиянину, приостановил с ним сотрудничество.