В России болельщики восторженно комментировали отмену санкций, которая оказалась фейком

Российские болельщики устроили фурор в комментариях под новостью о том, что основной поставщик лыжного инвентаря из Швеции SkiGo якобы решил не прекращать сотрудничество с Александром Большуновым. Трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам как и все российские спортсмены был отстранен от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

30 апреля эксперт по брендам Никлас Тернер Оловзон заявил, что "не все компании должны разорвать отношения с частными лицами из России лишь потому, что они русские".

"На фоне всеобщей истерии по поводу всего русского, мнение руководителя шведской компании выглядит очень адекватным","Респект!", "Разумный поступок!", "Есть еще адекватные люди в иностранных компаниях", – массово восторгались западными сотрудниками юзеры.

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Позже глава шведской компании Кристер Майбек опроверг информацию о продолжении сотрудничества с Большуновым.

"У нас вообще нет никакого сотрудничества, это абсолютно невозможно. Вам даже не нужно спрашивать у меня или SkiGo, что мы думаем о войне в Украине. Каждый нормальный человек против этого", – приводит слова Майбека издание expressen.

Майбек добавил, что ни его фирма, ни остальные, такие как Rossignol не имеют никакой возможности сотрудничать с Александром.

Фанатам спорта из РФ пришлось экстренно "переобуваться".

Как сообщал OBOZREVATEL, Большунов вспомнил СССР, разместив свои фотографии в ретро-форме. После этого французский производитель лыж Rossignol, который был основным спонсором Большунова и поставлял лыжи 25-летнему россиянину, приостановил с ним сотрудничество.