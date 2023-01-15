В России бойца-чемпиона задушили подушкой в поезде, когда он ехал искать тетю-гадалку

Боец смешанных единоборств (MMA) Георгий Гаглоев из Беслана был найден мертвым в вагоне поезда Владикавказ - Москва. Тело 25-летнего Гаглоева обнаружили во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, по предварительным данным, Георгия Гаглоева убили, задушив подушкой в вагоне поезда. Источники Baza связывают убийство Гаглоева с поисками его тети Риммы — известной на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чечне в феврале 2022 года.

Георгий Гаглоев в 2016 году выиграл чемпионат Санкт-Петербурга по самбо, а в 2018 году чемпионате вооруженных сил Петербурга по дзюдо. В 2020 году победил на турнире по полноконтактному рукопашному бою "FCF MMA".

Гаглоев за свою карьеру провел три боя в поп-ММА и во всех потерпел поражения.

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