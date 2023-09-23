В России боец ММА одним ударом убил 'героя СВО'

В Челябинской области боец смешанных единоборств (ММА) Рустам Байжуменов убил бывшего сотрудника МВД РФ Максима Никитина. О случившемся, в одной из российских социальных сетей написала дочь погибшего.

Никитин 16 сентября пришел в кафе на встречу с одноклассниками в поселке Новокаолиновый Карталинского района где находился и Байжуменов.

В какой-то момент спортсмен поругался с присутствующей там женщиной, начав таскать ее за волосы. "Ветеран СВО" попытался вступиться, но получил удар в горло, что привело к перелому гортани.

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Никитина потерял сознание, а при падении ударился головой о тротуар. МВД-шника госпитализировали в больницу города Карталы, где сделали операцию. Спустя сутки бывший военный скончался, не приходя в сознание.

Рустама оставили на свободе под подпиской о невыезде. Его дело квалифицировали по ч. 1 ст. 109 УК РФ, "Причинение смерти по неосторожности", по которой подозреваемому грозит всего до 2 лет тюрьмы.

"Максим был ветераном боевых действий, имел опыт службы в "Группе Вагнер" и участвовал в миссиях в Центральноафриканской Республике (ЦАР). За свою службу он получил множество наград, включая "За взятие Попасной", "Крест" от "Группы Вагнер" и "За отвагу" от Президента России", - хвалят погибшего российские Telegram-каналы.

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