В РФ заявили, что мировой спорт без России 'выглядит убого и неполноценно'

Изоляция России от мирового спорта негативно скажется на судьбе атлетов из страны-агрессора, так как молодым талантам будет тяжело найти мотивацию. При этом многие виды спорта выглядят неполноценно в отсутствии представителей РФ.

Такое мнение выразила депутат Государственной думы Ирина Роднина в интервью Sport24. По словам трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, больше всего от санкций страдают четыре вида спорта.

"Международный спорт сильно страдает из-за отсутствия россиян. Некоторые виды спорта без наших спортсменов выглядят убого и неполноценно. Это фигурное катание, художественная гимнастика, лыжные гонки, хоккей. Хотя, конечно, уровень мастерства наших спортсменов будет падать с каждым месяцем, проведенным вне соревновательной практики. Полная изоляция спорта погубит целое поколение талантливых спортсменов, а молодым атлетам будет сложнее находить мотивацию для тренировок", – заявила Роднина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной думе предложили Российскому футбольному союзу заявиться в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее команды из страны-агрессора были отстранены от международных соревнований.