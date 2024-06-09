В РФ устроили вакханалию вокруг 'рекламы России на ОИ-2024 в Париже', которая оказалась фейком

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова с восторгом отреагировала на баннер с Исинбаевой в Париже, назвав это рекламой российского спорта. 77-летняя москвичка заявила, что спорт без представителей РФ, "это просто смешно".

Тарасова заявила, что этот плакат, является "первой главной рекламой Олимпийских игр – и с русскими"

"Они выставляют эту фотографию, говоря о том, что смотрите: это Олимпийские игры и это русские. И все знают, что она русская. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама РФ, российского спорта. Потому что без русских спорт – это просто смешно, мы были, есть и будем. И вот они показывают нам, что когда надо, они таким образом рекламируют Олимпийские игры. Когда они уберут этот баннер? Может, им не подсказывать, как я говорю? Тогда они его долго продержат", – сказала тренер в интервью ТАСС.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пафос своей титулованной соотечественницы.

"А Тарасова сама-то видела рекламу, что так радуется?", "Вся сколенвстательная братия так возбудилась от весьма посредственного зада", "Видимо пока просто не поняли чья там задница на плакате", "Во Франции кто-то лоханулся,а пропагандисты обрадовались и трубят во всю,вроде бы олимпиаду выиграли", "Ой, да какая там реклама российского спорта, рекламщик знать не знает Исинбаеву, а цвета у французского и российского флага одинаковые, вот и перепутали", - пишут юзеры.

Российские болельщики интересуются, как это быстро у них "переобулись", в отношении Исинбаевой, которую недавно травили за фото на Тенерифе.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в соцсетях появилось фото плаката к Олимпийским играм-2024 во Франции. На нем изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с российским флагом.

Как оказалось снимку около двух лет и он является случайной ошибкой дизайнеров, готовящих рекламную кампанию для строительства олимпийских объектов.

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