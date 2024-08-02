Российские спортивные функционеры в очередной раз продемонстрировали абсолютно бредовое поведение в отношении Олимпиады-2024. Не пустив спортсменов в Париж в так называемом нейтральном статусе и откровенно презрительно высказываясь о турнире во Франции, они решили объявлять победителями чемпионов ОИ-2024 спортсменов, которые превзошли результаты реальных золотых медалистов Игр на Кубке России.

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В частности пловчиху Евгению Чикунову и ее коллегу Евгения Рылова перед национальными соревнованиями будут представлять зрителям как чемпионами чемпионов Олимпийских игр-2024". Об этом пропагандистам из РФ сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"На ближайшее четырёхлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр‑2024, Евгения Рылова – как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призера Игр в Париже", – сказал Сальников.

Чикунова в финале Кубка России на дистанциях 100 и 200 метров брассом показала результат выше, чем золотые медалистки ОИ-2024 Татьяна Смит из ЮАР и Кейт Дугласс из США. Ситуация выглядит максимально абсурдно, ведь эмоции спортсменов на Олимпиаде и уровень оппозиции в разы превосходит соревнования внутри страны.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков стал посмешищем в сети, заявив, что Олимпиада-2024 "граничит с извращениями".

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