В результате российского удара по 'Эпицентру' в Харькове погибла бывшая украинская спортсменка

Во время обстрела российскими оккупантами "Эпицентра" в Харькове погибла бывшая гребчиха Оксана Скрипань, сообщает в Facebook Федерация академической гребли Украины. Экс-спортсменке было 47 лет. У нее осталась дочь Даша.

Оксана была кандидатом в мастера спорта Украины по академической гребле. В Харькове занималась под руководством Михаила Николаевича Золотарского и Сергея Викторовича Дементьева. Также тренировалась в Киеве у Александра Ивановича Горового и Олега Александровича Кореницкого.

В последнее время Оксана работала в гипермаркете "Эпицентр". И в день обстрела была на смене.

Все желающие поддержать дочь погибшей могут сделать это, перечислив средства на карту Монобанка: 5375411505742945 (Игорь Назаренко).

Как сообщал OBOZ.UA,в результате ударов по обычному гипермаркету Харькова погибли 12 мужчин и 7 женщин. Среди жертв – 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека получили ранения.

Большинство погибших – сотрудники "Эпицентра", но есть жертвы и среди посетителей. Так, известно, что в тот день Россия в Харькове убила мать с 12-летней дочерью. Отца семьи прооперировали.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".

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