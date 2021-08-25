В ПКР рассказали, что в действительности делала сборная Украины на открытии Паралимпиады

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков опроверг заявление российского комментатора Дмитрия Губерниева, что сборная Украины ушла с торжественной церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с россиянами. Рожков назвал эти слова выдумками.

Комментируя скандальное высказывание Губерниева, Рожков заявил, что делегация из Украины сидела на параде рядом и он "по-доброму поздоровался" с главой Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем.

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"И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидела с нами. Сказочники какие-то, на ровном месте придумывают", – цитирует Рожков "Р-спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день Паралимпийских игр в Японии сборная Украины завоевала пять серебряных медалей.

Украинка Елизавета Мерешко стала первой чемпионкой от нашей страны. Наша соотечественница выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем, установив при этом рекорд Паралимпиады.