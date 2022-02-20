В Пекине завершились Олимпийские игры-2022. Фото и видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Олимпийские игры-2022
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На стадионе "Птичье гнездо" в столице Китая состоялась торжественная церемония закрытия XXIV Зимних Олимпийских игр. С 5 по 20 февраля атлеты из 91 страны разыграли 109 комплектов наград в 7 видах спорта.

Наша сборная заняла итоговое 25-е место. Единственную серебряную медаль завоевал фристайлист Александр Абраменко.

Александр Абраменко

Всего с наградами оказались представители 29 стран. Впервые в истории "золото" зимней Олимпиады добыла Новая Зеландия.

Видео дня

Мероприятие началось со специального представления и парада представителей всех стран, принимавших участие в Олимпиаде.

Сборная Украины на церемонии закрытия ОИ

Флаг Украины на арене несла знаменитая биатлонистка Елена Билосюк (Пидгрушная).

Флаг Украины
Украина на церемонии закрытия Олимпиады

Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2022
Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2022
Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2022
Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2022
Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2022
Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2022
Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2022
Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2022

Затем состоялась торжественная передача олимпийского флага из рук мэра Пекина в руки мэров итальянских городов Милана и Кортина-д'Ампеццо, где в 2026 году пройдут следующие зимние Игры.

Обращение команды OBOZREVATEL.
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