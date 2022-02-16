В организме Валиевой нашли еще два препарата для повышения выносливости

Допинг-проба, в которой у российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещенный триметазидин, содержала еще два необычных вещества. Ими оказались препараты для повышения выносливости и улучшения работы сердца L-карнитин и гипоксен. Впрочем, они не входят в список запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Об этом сообщает авторитетное американское издание The New York Times. СМИ приводит слова исполнительного директора Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта.

"Обнаружение сразу нескольких веществ у элитного спортсмена, тем более такого молодого, как Валиева, было крайне удивительно. Смесь трех компонентов – двух разрешенных и одного запрещенного, судя по всему, направлена на повышение выносливости, понижение утомляемости и более эффективное потребление кислорода", – считает функционер.

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Также стало известно, что во время разбирательства представители олимпийского комитета России и некоторые чиновники Международного олимпийского комитета допускали ошибочное обнаружение триметазидина в анализах. Однако выявление сразу трех необычных компонентов опровергает это утверждение.

Напомним, положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме. Из-за этого результаты Валиевой на Олимпийских играх не считаются официальными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валиева нашла объяснение проваленному тесту: допинг от дедушки.

Накануне Валиева расплакалась после выступления в короткой программе.