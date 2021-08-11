В НОК Украины о совместном фото Магучих с россиянкой: нужно дружить друг с другом

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов не видит ничего плохого в совместной фотографии украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с представительницей команды Олимпийского комитета России Марией Ласицкене. По словам Лысова, спортивные события не имеют ничего общего с политическими.

Чиновник заявил, что в конфликте между странами нет никакой вины спортсменов.

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", – цитирует Лысова "Страна".

Для справки: Лысов был депутатом 5-го и 6-го созывов от Партии регионов. В 2003 году награжден Леонидом Кучмой орденом "За заслуги" III степени. В 2011 году награжден Виктором Януковичем орденом "За заслуги" II. На момент публикации новости занимает пост президента федерации прыжков в воду.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летняя Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сразу после этого днепрянка сфотографировалась в обнимку с победительницей – россиянкой Марией Ласицкене.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с Ярославой, которая является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, проведут разговор из-за этого снимка.

Бронзовый призер Олимпиады в Токио каратист Станислав Горуна не сумел сдержать эмоции, комментируя скандал вокруг фотографии, опубликовав матерный пост в Facebook.

Украинские пользователи Facebook остались крайне недовольны такими словами Горуны. Под постом каратиста в социальной сети было оставлено более 3 тысяч комментариев.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк осудил травлю Магучих за фото с россиянкой.