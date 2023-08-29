В Москве пропала без вести чемпионка России по фигурному катанию

Действующая чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве 28 августа после того, как, как покинула тренировку под руководством Софии Федченко на катке "Чкалов Арена". Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

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С собой у Алины были телефон, планшет и рюкзак темно-синего цвета. В сети она после исчезновения не появлялась.

Днем 29 августа на Покровской набережной нашли носки, которые якобы были на Горбачевой. После этого спасатели прочесали Москву-реку и окрестности, но ничего не нашли. Позже фигуристка попала в объектив камеры наблюдения в одном из московских кафе.

Бабушка в интервью КП, рассказала, что внучка накануне поругалась с тренершей, с которой живет с 9 лет (самой Федченко сейчас 27). Причина ссоры ей не известна.

"Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем. Мы молчали, чтобы ребенку карьеру не портить. Внучка же сама никогда не жаловалась. Тренер перепрошила все мозги ребенку", - добавила родственница спортсменки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Поиски продолжаются.

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