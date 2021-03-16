В Москве экс-игрок в амфут убил прохожего, приняв его за ведьму. Момент попал на видео

24-летний житель Санкт-Петербурга Никита Воробьев был задержан в Москве за убийство прохожего, сообщает Telegram-канал Mash.

На видео видно, как молодой человек повалил неизвестного мужчину на землю и нанес ему несколько ударов ногами. Когда пострадавший потерял сознание Воробьев добил его молотком. Личность погибшего пока не установлена.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру беременным, детям и людям со слабой психикой!

Следователям Воробьев объяснил, что прохожий был похож на ведьму и нуждался в экзорцизме. Преступнику уже назначили психиатрическую экспертизу.

Позже появилось видео, как бывшего спортсмена ведут по коридорам Никулинского следственного отдела в Москве. 17 марта суд примет решение о мере пресечения.

По информации издания First& Goal, Воробьев занимался американским футболом (амфут) и в 2017 году выступал за клуб "Северный Легион" из Санкт-Петербурга на позиции крайнего линейного защиты.

Спортсмен был вынужден уйти из команды после того, как его заподозрили в краже денег в раздевалке у одноклубников. По словам знакомых Никиты, у него были проблемы с наркотиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве тренера по боям без правил избили из-за того, что он носил бороду.