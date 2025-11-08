В Москве чемпионка по пауэрлифтингу избила посетительницу фитнес-клуба, которая заняла тренажер. Видео

В московском фитнес-клубе DDX на Щукинской произошел скандал с участием мастера спорта по пауэрлифтингу и абсолютной чемпионки по Wellness Кристины Чистяковой. Спортсменка напала на другую посетительницу, решившую позаниматься на "ее" тренажере.

Видео дня

По данным Telegram-канала SHOT, конфликт вспыхнул, когда посетительница клуба по имени Ольга заняла свободное место для тренировки. В этот момент к ней подошла Чистякова, потребовав освободить тренажер. После грубого обмена репликами спортсменка перешла к нападению: схватила девушку за волосы, повалила на пол и выдрала прядь.

На опубликованных видео видно, как Чистякова угрожает сопернице фразой "Ты чё, нарываешься, с*ка?", а затем, во время потасовки, звучит ее крик: "Вышла отсюда, сь*бала нах*р!". Все происходило на глазах у мужа чемпионки, который одновременно является тренером зала. Мужчина не вмешивался и ограничился фразой "ну хватит".

Пострадавшая рассказала в интервью Mash, что находилась в наушниках и даже не сразу поняла причину агрессии. После инцидента она призналась, что испытала сильный страх: "Хоть я и сильная, но меня трясло. Я боялась идти в раздевалку, потому что почувствовала себя абсолютно небезопасно – меня таскали за волосы, рядом стояли мужчины и тренер, и никто не помог".

Ольга обратилась в полицию с заявлением. Руководство клуба ситуацию публично не прокомментировало.

В свою очередь Кристина опубликовала краткий сторис, в котором не согласилась со своей виной.

"Некоторые люди совсем ах*ели, думают, что могут вести себя как хотят, по-хамски, провоцировать, обзываться. Может, кто-то считает, что им все должны и мир крутится вокруг них. Но жизнь такая штука, что обратка себя ждать не заставляет. Ведешь себя как чмо — получай по щам. Всё честно. А потом плачут и пишут заявы в полицию, снимают свои "ужасные побои" на камеру, вместо того чтобы защититься. Очередная дама решила хайпануть, обо*рав другого человека, хотя сама же и была зачинщиком. Мелочно", — написала Чистякова, сопроводив пост подписью "упрямый Крис".

Отметим, что это уже не первый скандал вокруг фитнес-клуба DDX: ранее он оказался в центре внимания из-за массовой блокировки членств у клиентов, тренировавшихся совместно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!