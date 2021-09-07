В Минспорте ответили на жалобы Баюл и Клочковой, что их не пригласили на День Независимости Украины

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, отвечая на скандальную ситуацию с Баюл и Клочковой заявил, что звонил им и приглашал на День Независимости Украины. В то же время чиновник, рассказывая про первую олимпийскую чемпионку в истории нашей страны, отметил, что экс-фигуристка 27 лет назад уехала в США и с тех пор не приезжала на родину.

"Оксана не выбрала Украину, она выбрала другую страну. Это дело каждого человека. Сейчас очень много олимпийских чемпионов живет в США, Израиле, Германии. Нам нужно всех приглашать?. Я звонил ей перед началом торжества, но не было связи. Говорю откровенно. Я хотел ее пригласить, но она не ответила. Я услышал, что есть какая-то обида, я решил ей позвонить", – отметил Гутцайт в программе "Мокрик По Живому".

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Отвечая на вопрос ведущего, что она была была первой, Гутцайт для сравнения рассказал о первом олимпийском чемпионе Вячеславе Олейнике

"Он скромный человек, он живет в Украине, он помогает начинающим спортсменам. Не пригласили олимпийскую чемпионку, которая 27 лет живет в США. А почему Лилия Подкопаева, тоже абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, она всегда рядом на всех праздниках? Она рядом со спортом. У нее умер тренер, она прилетела из Америки.. Если у человека есть любовь к Украине, она всегда будет рядом, даже если живет в США. А Баюл я вообще не видел 27 лет в Украине , – сказал Гутцайт.

Комментируя ситуацию по Яне Клочковой, оставившей обидчивое послание накануне Дня Независимости, Гутцайт заявил, что пловчихе тоже звонили.

"Я общался с Федерацией. Спроси, почему они не инициировали, чтобы Яна была на этом празднике. Они сказали, что за три дня ей звонили. Она не ответила им. Я передаю вам слова представителя Федерации. Мы общаемся с Яной, потом мы с ней встречались, общались. Поэтому такая ситуация", – подытожил глава Минспорта.

Вадим Маркович не согласен, что эта ситуация показывает неуважение государства к спортсменам.

"Вы посмотрите, что происходит в стране. Сколько внимание к спорту от президента и Офиса президента. Сколько всего делается для украинского спорта. Как уважают наших спортсменов. Все вернулись с соревнований, всем тем, которые нуждались, дали жилье", – подытожил Гутцайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жан Беленюк опубликовал ответы от Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) по ситуации с прыгуньей с шестом Мариной Килипко, которая осталась на Олимпиаде-2020 без тренера. После выступления Марина расплакалась в прямом эфире.