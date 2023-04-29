"Мы это осуждаем". В МИД России обиделись на ответ за войну в Украине
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в ведомстве возмущены условиями Международного олимпийского комитета (МОК) для российских спортсменов. 28 марта МОК разрешил атлетам из РФ и РБ участвовать в индивидуальных международных соревнованиях исключительно под нейтральным статусом и только при условии, что они не поддерживают войну в Украине.
"Наша принципиальная позиция заключается в том, что нельзя политизировать этот вопрос, нельзя лишать людей спортивных мероприятий, участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях. К сожалению, это имеет место. Мы это, бесспорно, осуждаем", – сказал Вершинин в интервью ТАСС.
В ответ болельщики напомнили Вершинину, из-за чего случилось отстранение России.
"А лишать людей жизни на политических основаниях можно? Как ответите на этот ключевой вопрос, тогда можно поговорить о частностях", – интересуются юзеры.
Другие интересуются, а как же лозунги про "санкции только на пользу".
"Так обещали же свои соревнования устроить, на которые эти из недружественных стран коленях приползут? Выползли уже, наверное?" – стебутся фанаты.
Дипломатам советуют осудить нечто другое.
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