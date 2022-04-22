В Кремле назвали 'политизацией спорта' дисквалификацию чемпиона ОИ за участие в 'Z-митинге'

Дисквалификация пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге в Лужниках в поддержку войны в Украине является "политизацией спорта". Двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 был наказан Международной федерацией водных видов спорта (FINA) после того, как появился 18 марта на мероприятии с участием главаря Кремля Владимира Путина.

Комментируя отстранение Рылова, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не согласился с таким решением, сообщает "Р-Спорт". При этом он не стал упоминать, что "Z-концерт" в Лужниках был политическим шоу.

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"Мы знаем, мы видим, что, к сожалению, идет продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты и теперь международная федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать", – сказал Песков.

Напомним, кроме Рылова в митинге приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины и Виктория Листунова, фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Виктория Синицына. Ранее спонсорский контракт с пловцом из-за "Z-концерта" разорвал мировой лидер по производству экипировки для пловцов компания Speedo.

Под шквал критики попал лыжник Александр Большунов. Ради присутствия на сцене в Лужниках он отказался стартовать в гонке раздельным стартом на турнире "Олимпийцы России".

Как сообщал OBOZREVATEL, теннисистов из России и Беларуси отстранили от третьего турнира Большого шлема в сезоне – Уимблдонского турнира. Представители Украины призвали исключить атлетов из стран-агрессоров из всех соревнований.