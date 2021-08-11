В КНДР начали транслировать Олимпиаду в Токио после ее окончания

Во вторник, 10 августа, жители Северной Кореи (КНДР) впервые получили возможность наблюдать за событиями Олимпиады в Токио, несмотря на то, что Игры уже закончились. Церемония закрытия ОИ-2020 состоялась в воскресенье, 8 августа.

Как сообщает издание nknews.org, центральное корейское телевидение (KCTV) на протяжении 70 минут показывало матч женских футбольных сборных между Великобританией и Чили, который был сыгран 21 июля и закончился со счетом 2:0. Низкое качество трансляции и отсутствие комментатора заставляет задуматься о том, каким образом была добыта картинка.

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В КНДР уже не впервые лишают своих граждан возможности следить за событиями Олимпийских игр и других крупных международных соревнований.

Напомним, что в апреле стало известно о том, что спортсмены из Северной Кореи не будут принимать участие в Играх в Токио из-за коронавируса. Такое решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое место в медальном зачете ОИ-2020 заняла сборная США, которая выиграла 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовых награды. Украина финишировала на 44-й позиции.