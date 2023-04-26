В Киеве умерла орденоносная чемпионка, сотворившая "олимпийское чудо в Риме"

Скончалась олимпийская чемпионка по прыжкам в длину и двукратная чемпионка Европы в беге Вера Крепкина, сообщает Федерация легкой атлетики Украины. Титулованной спортсменке, которая в 2019 году была награждена орденом Княгини Ольги II степени было 90 лет.

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Крепкина стала автором самой грандиозной сенсации легкоатлетического турнира на Олимпиаде-1960 в Риме. Вера Самуиловна изначально специализировалась на беге, завоевав два "золото" в эстафете на ЧЕ-1954 и ЧЕ-1958. Перед ОИ-1960 переквалифицировалась на прыжки в длину, а незадолго до старта Игр перенесла болезнь Боткина.

В тяжелейших погодных условиях (в тот день температура на стадионе "Форо Италико" доходила до 45 градусов по Цельсию) Крепкина завоевала золотую медаль, победив чемпионку предыдущей Олимпиады Эльжбету Кшесинскую из Польши и рекордсменку мира Хильдрун Клаус из ГДР. Результат Крепкиной стал новым олимпийским рекордом — 6 м 37 см.

В 2001 году титулованной спортсменке была сделана операция по замене тазобедренных суставов, писали в свое время Вести. Муж чемпионки Михаил Степанович из-за сильных волнений перед операцией жены перенес инсульт. Его парализовало, отнялась речь, он ослеп и никого не узнавал. В таком состоянии мужчина прожил семь лет и в 2008-м скончался. Помогал отцу и матери сын Андрей, который в 2011-м тоже умер.

Последние годы Вере Самуиловне помогала внучка Катя (дочь сына Андрея Михайловича).

Прощание с Верой Крепкиной состоится в четверг, 27 апреля, в 11:00 в крематории Байкового кладбища по адресу: г. Киев, ул. Байковая 16.

Все желающие материально помочь семье Веры Самуиловны могут это сделать, отправив пожертвования Екатерины Андреевны Крепкиной (внучка покойной): 5168 7451 3194 1392 (Приватбанк).

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