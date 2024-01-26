В Киеве умер украинский спортсмен, который ранен во время ракетного удара россиян

Украинский спортсмен по пауэрлифтингу Михаил Донской стал жертвой российской ракетной атаки на Киева 23 января. Мужчина не только занимался силовыми упражнениями и фитнесом, но и был ярым любителем футбола и часто посещал базу столичного "Локомотива", которая пострадала от обстрела.

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Об этом "железнодорожники" сообщили на своей странице в социальной сети Facebook. В клубе второй лиги чемпионата Украины отметили, что Донской находился в коме, врачи не смогли спасти мужчину. Михаил был одним из 21 пострадавших от очередного военного преступления российского террористического государства.

"Михаил, по словам знакомых, был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу. Он вместе с семьей был постоянным посетителем "Локомотива" и любителем футбола. Россия продолжает цинично уносить жизнь мирных украинцев, гражданских граждан на глазах у всего мира. ФСК "Локомотив" выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего. Сил и терпение, чтобы пережить это тяжелое время. Эта потеря является сверхтяжелой для всей семьи "Локо", – говорится в заявлении столичного клуба.

Напомним, 23 января российские оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Украине. Больше всего пострадал Харьков, где погибли 11 человек. Кроме Киева и Харькова под ударом оказалась Днепропетровщина – в Павлоград е погибла женщина, сообщалось также о раненом мужчине. Кроме того, агрессоры нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Шостки на Сумщине.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк перед свои матчем на Asutralian Open 23 января еще до выхода на корт понимала, что в тот момент, когда она будет играть на другом конце планеты, ее родину будет обстреливать Россия.