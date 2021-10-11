В Киеве состоится танцевальный фестиваль "Парад надежд-2021"

В ближайшие выходные – 16 и 17 октября в столичном выставочном центре "АККО Интернешнл" (проспект Победы, 40-Б) киевлян и гостей столицы приглашают к празднику танца и грации – XXXII Международному фестивалю по спортивным танцам "Парад надежд-2021".

Как отметила пресс-служба, двухдневное соревнование в латиноамериканской и европейской программе по спортивным танцам не произошло весной этого года из-за локдауна, но возвращается осенью. В течение двух дней ювеналы, юниоры, молодежь, взрослые, спортсмены категории Pro-Am (тренер и ученик) с почти 100 клубов Украины и зарубежья разыграют 300 комплектов медалей в 8-ми отделениях: 9-00, 12-00, 15-00, 19-00.

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"Каждый день соревнований мы разделили на четыре отделения (а не на 3, как было раньше), для удобства зрителей и спортсменов и избежания скопления людей", – рассказала Валентина Федорчук, основательница международных соревнований "Парад надежд", председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца в Украине, заслуженный тренер Украины.

"Обязательным условием пребывания для всех лиц в месте проведения соревнований является ношение защитной маски. Исключением являются спортсмены, которые непосредственно соревнуются на танцевальной площадке", – добавила Федорчук.

Организаторы – столичная Школа танцев Федорчук при поддержке Геннадия Выходцева, соучредителя Группы компаний "Фокстрот".

На паркете "Парада надежд" в этом году разыграют девятнадцатый по счету "Кубок Фокстрота" на лучшее исполнение одноименного танца от бренда "Фокстрот". Только на "Параде надежд" спортсмены раз за разом выходят на паркет, выполняя только один танец – фокстрот. А судьи, оценив всех претендентов по музыкальности и ритму, линиях движений, техникой называют лучшего исполнителя фокстрота на этом турнире. Бренд "Фокстрот", со своей стороны, отмечает лидера и еще 4 лучшие пары спортсменов, но не оставляет без поощрительных сюрпризов других участников этого этапа соревнования.

"Каждый год "Парад надежд" подтверждает свой статус настоящего драйвера развития спортивного бального танца в Украине", – комментирует событие соучредитель ГК Фокстрот Геннадий Выходцев, который поддерживает "Парад надежд" в течение 19 лет. – Этот турнир как настоящая ценность, не боится времени и препятствий: он старше независимости Украины на 2 года, проходил даже во времена финансовых и политических кризисов, а теперь еще и коронакризис – настоящий вызов для организаторов. Желаю турниру достойно пройти и это испытание. Легкого паркета участникам и организаторам соревнования!

"Парад надежд" славится среди украинских любителей и профессиональных спортсменов составом команды рефери. Каждому участнику турнира важно услышать реальную оценку своим танцевальным навыкам от неоднократных чемпионов мира и Европы англичан Грэхем Освика и Алекс Иванец (Великобритания), Стефана Осенкопа, и Бена Борка из Германии, Андреа Чигарелли и Фиоре Манзиони (Италия), Януша Бялого из Польши, Андрея Андроника из Молдовы. 16 октября в субботу к звездному составу судей присоединится Денис Самсон – участник 8 Cезон шоу (2021) "Танцы со звездами" – он танцует в паре с артисткой "Женского квартала" Александрой Машлятиной, а уже во время вечерней программы Денис примет участие в соревновании в категории ProAm вместе со своей студенткой.

Какими бы ни были оценки профессиональных рефери, но "Парад надежд" организован так, что поддержку, благодарность за преданность танцу здесь находит каждый участник. Все зарегистрированные спортсмены уже на старте, выходя на паркет традиционной колонной участников, получают подарки от сокового партнера – ТМ "Садочок" компании Pepsico в Украине. Молодых талантов ждет поддержка от хорошего партнера, производителя мягких игрушек ТМ "Гулливер Страна" и танцевального магазина Dance me. Гостей размещает отель "Рэдиссон Блу Подол".

Информационную поддержку "Параду надежд – 2021" традиционно предоставляют надежные медиапартнеры: главный партнер – медиа-холдинг OBOZREVATEL, всеукраинское издание "Зеркало Недели – Украина", информационное агентство "Интерфакс-Украина", информационное агентство "РБК-Украина" и всеукраинская газета "День". Интернет-поддержку осуществляет портал Flymark.

Организаторы приглашают читателей следить за новости к фестивалю на официальной странице Facebook и Instargram.