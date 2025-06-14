В Иране спортсмен сборной страны погиб после ракетного удара Израиля

Парса Мансур, известный в стране член национальной сборной Ирана по падел-теннису, [разновидность ракеточного спорта, которая сочетает в себе элементы тенниса и сквоша] погиб в пятницу ранним утром в результате серии ударов Израиля по Тегерану. По информации Tehrantimes он возвращался домой после тренировки и получил смертельные ранения.

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Как сообщается, в ночь на 13 июня израильские силы нанесли удары по нескольким объектам в Тегеране и других населённых пунктах. Одной из жертв стал Мансур.

Атаки привели к многочисленным жертвам, включая высокопоставленных военных, научных сотрудников и мирных жителей. Иранские власти осудили действия Израиля, назвав их террористическими актами, и пообещали жёсткий ответ.

Федерация тенниса Ирана и спортивное сообщество страны выразили глубокую скорбь в связи с гибелью Мансура, передав соболезнования его семье и товарищам по команде.

"Парса Мансур был известен своей преданностью спорту и считался восходящей звездой падела в Иране", – говорится в некрологе.

Как сообщал OBOZ.UA, под вечер 13 июня Израиль нанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо. Также ЦАХАЛ нанес удар по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана.

После этого Иран атаковал Израиль, выпустив баллистические ракеты.

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