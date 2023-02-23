В Иране разбился вертолет с министром спорта. Фото, видео

Вертолет с министром спорта Ирана Хамидом Саджади разбился в четверг вечером при посадке в спортивном комплексе города Бафт. Несколько пассажиров получили ранения и были доставлены в медицинские центры Ирана.

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Очевидцы говорят, что министр отделался легкими повреждениями. Один или два его товарища получили более серьезные ранения во время приземления. Все были госпитализированы для обследования, сообщает IRNA.

Очевидец происшествия рассказал, что видел, как пострадавших эвакуировали в госпиталь.

Губернатор Кермана Мохаммад Мехди Фадакар сообщил, что в вертолете с министром спорта находились 12 пассажиров, которые получили травмы в результате аварии. Их состояние стабильное.

"Вертолет приземлился один раз, затем взлетел, а во второй раз потерпел крушение. Причины аварии выясняются", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января футбольный матч национального чемпионата Ирана был отложен на 40 минут из-за авиационного инцидента с вертолетом, в котором находился помощник российского диктатора Владимира Путина Игорь Левитин.

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