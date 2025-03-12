В Госдуме заявили 'о победе в СВО' после недопуска российской олимпийской чемпионки к международным турнирам

В Госдуме России отреагировали на отказ Международной федерации гимнастики (FIG) предоставить российской олимпийской чемпионке Виктории Листуновой нейтральный статус. Листунова заявила, что причиной отказа стала её открытка с поздравлением с 9 мая, выложенная в социальных сетях. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в ответ на это сравнила действия FIG с нацизмом, заявив, что такие решения поощряют дискриминацию и нарушают принципы уважения к истории.

Видео дня

Журова подчеркнула, что День Победы должен быть праздником для всего мира, а осуждение спортсменов, которые почитают своих предков, недопустимо. По её мнению, международные организации пытаются создать конфликт и разделить страну, провоцируя россиян на ответные действия.

"Они связывают победу 9 мая с победой в СВО. Это, конечно, не плохо, пусть так и думают. Но по факту это не так. Очень странно за это не допускать спортсменов. Появляется мысль, что они делают это умышленно", – цитирует Р-Спорт 53-летню экс-конькобежку.

В ответ пользователи в сети высмеяли Журову, поинтересовавшись, когда это Россия уже успела "победить в СВО". Некоторые даже подметили, что такие заявления парламентария напоминают попытку использовать политическую ситуацию в своих интересах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы, закатил фирменную истерику по поводу ситуации с отказом Международной федерации гимнастики (FIG) предоставить нейтральный статус российской гимнастке Виктории Листуновой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!