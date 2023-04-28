В Госдуме заявили, что 'никто не имеет права диктовать условия МОК', и тут же выдвинули к нему свое требование

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) снять любые ограничения по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Он назвал условие для представителей страны-агрессора осудить войну в Украине "отречением от народа".

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Об этом Свищев заявил в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". При этом чиновник тут же особо подчеркнул, что никто не имеет права давить на МОК и выдвигать требования к организации, ведь в таком случае она перестает быть независимой и выполнять свою функцию.

"Никаких дополнительных требований к допуску наших спортсменов быть не должно. Подписывать бюллетени, анкеты, отрекаться от народа никто из российских спортсменов не планирует. Те ребята, которые прошли весь путь, спортсмены высшего уровня прекрасно знают, как отстаивать интересы своих коллег по спорту. Надо в ежедневном режиме вести диалог с МОК, отстаивать нашу позицию. Никто не имеет права диктовать условия МОК. В противном случае он становится не независимой общественной организацией, а подконтрольной тем или иным политическим силам структурой", – сказал Свищев.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) заговорил о "спортивном мире" и потребовал от МОК "равноправия и уважения", а также допуска к Олимпиаде-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов пожаловался, что Россия не смогла "поставить всех на место", и назвал беспределом требования МОК. Он также оскорбил мировых спортивных функционеров со словами "пошли все на фиг".

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