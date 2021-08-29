В Госдуме оскорбили Линой Ашрам, победившую Россию на Олимпиаде-2020

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 было "позорным". Кроме того, российский политик назвал "криворукой" израильскую спортсменку Линой Ашрам, которая выиграла этот турнир,

По мнению Милонова все случилось, как в худших событиях договорных матчей.

"Японцы объективно высказались о том беспределе, который устроили судьи на соревнованиях по гимнастике", – заявил Милонов в интервью "Спорт-Экспресс".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ашрам победила в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских Играх-2020. 22-летняя израильтянка на 0,15 балла опередила представительницу России Дину Аверину.

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления предмет.

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.

Победа гражданки Израиля стала первой победой не россиянки за 25 лет в художественной гимнастике на Олимпиадах.

Линой в свое время служила в армии страны и отпрашивалась со службы на тренировки.

Украинская судья Лидия Виноградная попыталась объяснить поражение российских художниц, после чего ей стали угрожать смертью.