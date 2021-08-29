В Госдуме оскорбили Линой Ашрам, победившую Россию на Олимпиаде-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Милонов оскорбил Ашрам

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 было "позорным". Кроме того, российский политик назвал "криворукой" израильскую спортсменку Линой Ашрам, которая выиграла этот турнир,

По мнению Милонова все случилось, как в худших событиях договорных матчей.

Виталий Милонов

"Японцы объективно высказались о том беспределе, который устроили судьи на соревнованиях по гимнастике", – заявил Милонов в интервью "Спорт-Экспресс".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ашрам победила в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских Играх-2020. 22-летняя израильтянка на 0,15 балла опередила представительницу России Дину Аверину.

Линой Ашрам

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления предмет.

Линой Ашрам

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.

Линой Ашрам сенсационно выиграла ОИ

Победа гражданки Израиля стала первой победой не россиянки за 25 лет в художественной гимнастике на Олимпиадах.

Линой Ашрам на службе в армии.

Линой в свое время служила в армии страны и отпрашивалась со службы на тренировки.

Дина Аверина взяла серебро.

Украинская судья Лидия Виноградная попыталась объяснить поражение российских художниц, после чего ей стали угрожать смертью.

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