В Госдуме назвали 'истинную причину', почему Россию забанили в мировом спорте, и стали посмешищем

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что скандинавские страны якобы препятствуют возвращению российских спортсменов на международные соревнования, опасаясь конкуренции. По ее словам, если российские лыжники и биатлонисты вернутся, то именно они будут бороться за медали.

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Однако результаты опроса среди 139 лыжников, проведенного Международной федерацией лыжного спорта (FIS), показывают, что 51,8% выступили против допуска россиян, 34,5% согласны на их участие под нейтральным флагом, а лишь 13,7% поддерживают полное возвращение с российской символикой.

"Мы не можем вернуться из-за влияния скандинавских стран в федерациях биатлона и лыж. Они и выигрывают больше всех. Эти страны не хотят конкурировать с Россией, понимая, что приедет Саша Большунов и начнет выигрывать. Это выглядит некрасиво, они завуалировано говорят, что это из-за политики. Но на самом деле не хотят конкурировать, понимая, что русским достанутся медали", – цитирует 53-летнего парламентария Р-Спорт.

В комментариях пользователи не восприняли слова Журовой всерьез. Одни напомнили, что российский биатлон уже давно утратил свои позиции, другие – что Журова повторяет одни и те же заявления, обвиняя Запад во всех бедах. Некоторые отметили, что если Европа действительно русофобская, то зачем российским спортсменам туда возвращаться.

Некоторые комментаторы и вовсе посчитали слова Журовой нелепыми. "В лыжах только Большунов конкурентоспособен против норвежцев, а в биатлоне наши медали брали только под допингом", – отметил один из пользователей. Другие назвали высказывания депутата "пропагандистским будильником", который срабатывает каждые несколько часов.

Ранее Светлана Журова выразила уверенность в том, что российских спортсменов уже до лета вернут в международные соревнования. Депутатка Государственной думы при этом отметила, что отстранение или допуск атлетов из РФ под нейтральным флагом выглядит абсурдным.

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