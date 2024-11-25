'В чем унижение?' Чемпионка ОИ из РФ внезапно сменила риторику об отстранении

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований обычной. Экс-депутатка Государственной думы отметила, что не считает унижением сотрудничество с различными организациями по вопросу возвращения атлетов из РФ.

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Об этом Роднина заявила в комментарии порталу Sport24. По словам бывшей фигуристки и приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, Россия должны сближаться с Международным олимпийским комитетом (МОК), ведь страна также часто бойкотировала международные турниры.

"Сближение с МОК? Если мы хотим участвовать в Олимпиадах и олимпийском движении, то нам надо находить точки понимания и взаимодействия. В чем унижение? Когда к нам хорошо относились? Помимо современного бойкота, подобное было и в предыдущие десятилетия. И мы тоже бойкотировали. Так что это идет достаточно взаимно – каждая страна пытается наверстать какую-то позицию или что-то требовать. Постоянно происходят изменения и нарушения олимпийской хартии. Во всяком случае, мы никогда не будем унижаться и идти на попятную", – сказала Роднина.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал российских чиновников захватить власть в МОК, назначив "своего" президента.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова потребовала от кандидата в президенты МОК Себастьяна Коу вернуть золотую медаль московской Олимпиады-80.

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