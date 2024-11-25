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"В чем унижение?" Чемпионка ОИ из РФ внезапно сменила риторику об отстранении

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,6 т.
'В чем унижение?' Чемпионка ОИ из РФ внезапно сменила риторику об отстранении

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований обычной. Экс-депутатка Государственной думы отметила, что не считает унижением сотрудничество с различными организациями по вопросу возвращения атлетов из РФ.

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Об этом Роднина заявила в комментарии порталу Sport24. По словам бывшей фигуристки и приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, Россия должны сближаться с Международным олимпийским комитетом (МОК), ведь страна также часто бойкотировала международные турниры.

"В чем унижение?" Чемпионка ОИ из РФ внезапно сменила риторику об отстранении
"В чем унижение?" Чемпионка ОИ из РФ внезапно сменила риторику об отстранении

"Сближение с МОК? Если мы хотим участвовать в Олимпиадах и олимпийском движении, то нам надо находить точки понимания и взаимодействия. В чем унижение? Когда к нам хорошо относились? Помимо современного бойкота, подобное было и в предыдущие десятилетия. И мы тоже бойкотировали. Так что это идет достаточно взаимно – каждая страна пытается наверстать какую-то позицию или что-то требовать. Постоянно происходят изменения и нарушения олимпийской хартии. Во всяком случае, мы никогда не будем унижаться и идти на попятную", – сказала Роднина.

"В чем унижение?" Чемпионка ОИ из РФ внезапно сменила риторику об отстранении
"В чем унижение?" Чемпионка ОИ из РФ внезапно сменила риторику об отстранении

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал российских чиновников захватить власть в МОК, назначив "своего" президента.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова потребовала от кандидата в президенты МОК Себастьяна Коу вернуть золотую медаль московской Олимпиады-80.

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