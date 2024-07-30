'В чем наши виноваты?' Чемпион ОИ из РФ потребовал от россиян 'высказать презрение' Европе из-за Олимпиады-2024

Глава тренерского совета сборной России по фехтованию Марк Ракита возмутился отстранению спортсменов из РФ от Олимпийских игр 2024 года в Париже. Двукратный победитель ОИ призвал своих соотечественников "высказать презрение" в отношение турнира в столице Франции.

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Об этом 86-летний Ракита заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Бывший саблист со свойственными россиянам пренебрежением и надменностью высказался в адрес европейцев, а также раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за якобы несправедливые санкции в отношении РФ.

"В Олимпиаде, с одной стороны, надо участвовать, но надо и высказать им презрение. Как это сделать, не знаю. Наверняка есть умные головы, которые могут это придумать. Во всяком случае важно донести до их сведения, что мы их не понимаем. А они нас. Нас ставят в положение виноватых, а в чем наши спортсмены виноваты? Каждый человек обладает чувством достоинства. Я со своим эго отказался бы участвовать", – сказал Ракита.

Накануне в фехтовании украинка Ольга Харлан победила экс-россиянку Анну Башту в 1/8 финала Олимпиады-2024, а затем выиграла "бронзу" соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, российская олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова со словами "в Европе мозги наперекосяк" попыталась высмеять церемонию открытия ОИ в Париже.

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