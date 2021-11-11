В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу, выступившую против Лукашенко

Вечером 10 ноября в Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую. Родители спортсменки до сих пор не знают, что ей вменяется.

Об этом сообщил в Facebook Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС). Задержание произошло по статье "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий".

Романовскую доставили в Партизанский РУВД Минска, а позже перевезли в изолятор временного содержания.

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В четверг, 11 ноября, в 12:45 должно было начаться судебное заседание по избранию спортсменке меры пресечения.

Ей грозит штраф в размере от 58 до 2900 беларусских рублей (от 621 грн до 31 тыс. грн), или общественные работы, или административный арест.

После августа 2020 года Романовская активно выражала свою гражданскую позицию, выступая против режима Александра Лукашенко. Позже она была уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу якобы из-за прогулов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Олимпиады-2020 24-летняя легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская раскритиковала руководство национальной олимпийской сборной.

Власти страны усомнились в ее "эмоционально-психологическом состоянии" и хотели насильно вывезти спортсменку из Токио.

В аэропорту девушка обратилась за помощью к полицейским, сказав, что боится возвращаться на родину. В итоге Тимановская вылетела в Польшу "по соображениям безопасности".