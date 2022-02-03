В Ассоциации футзала Украины рассказал о премиальных за победу над Россией в полуфинале Евро-2022

Президент Ассоциации футзала Украины (АФУ) Сергей Владыко рассказал, что для сборной Украины была изначально предусмотрена финансовая мотивация за успешное выступление на турнире, однако за игру с Россией не исключены дополнительные призовые. Как заявил Владыко в интервью Meta-ratings, есть предприниматели, которые готовы увеличить премию для команды.

В тоже время глава АФУ считает, что украинцы и так уже выступили очень удачно на чемпионате Европы, поэтому уже заработали дополнительные бонусы.

"Мы не живем в другой стране, все прекрасно понимают подтекст матча с Россией. И наша команда тоже. Настрой, конечно же, в этой связи боевой. Ребята взрослые люди, им не надо что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран", - отметил Владыко.

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Напомним, что накануне сборная России по футзалу в четвертьфинале Евро-2022 со счетом 3:1 обыграла команду Грузии и вышла в полуфинал.

Днем ранее свою путевку в эту стадию турнира добыла и Украина. 31 января подопечные Александра Косенко в первом раунде плей-офф турнира сенсационно обыграли Казахстан – 5:3.

Новость о том, что России предстоит сыграть с Украиной вызвала настоящую истерику в РФ. Свищев заявил, что оголтелый русофобский настрой докатился до спорта.

А президент Ассоциации мини-футбола этой страны Эмиль Алиев считает, что "в сборной Украины – наши друзья".

Напомним, что уже стали известны телеканалы, которые покажут полуфинальный матч футзального чемпионата Европы Украина – Россия.