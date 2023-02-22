В антироссийской коалиции раскол. Решение МОК по допуску спортсменов Российской Федерации на Олимпиаду-2024 поддержала Австралия

Правительство Австралии и Национальный олимпийский комитет Австралии (AOC) разошлись во мнениях по поводу того, следует ли разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года, пишет The Guardian. AOC считается независимым органом в Австралии, однако получает значительное государственное финансирование через свои федерации-члены.

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В январе Международный олимпийский комитет предложил спортсменам РФ и РБ участвовать в Играх-2024 в Париже через статус "нейтрального спортсмена". МОК отказался банить россиян и белорусов, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, на том основании, что "ни одному спортсмену нельзя мешать участвовать в соревнованиях только из-за паспорта".

AOC выступил с заявлением в поддержку позиции МОК. Но 21 февраля правительство Альбанезе присоединилось к более чем 30 странам, включая принимающую страну Францию, США и Великобританию, и призвало не допустить атлетов из стран-агрессоров.

"Мы не согласны с тем, что российские и белорусские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям. Отмечая заявленную МОК позицию о том, что окончательные решения еще не приняты, мы настоятельно призываем МОК рассмотреть вопросы, поставленные всеми странами, и соответствующим образом пересмотреть свое предложение. Мы также отмечаем, что Россия и Беларусь в своих руках должны проложить путь к полному возвращению своих спортсменов в международное спортивное сообщество, а именно путем прекращения войны, которую они начали", – говорится в заявлении правительства.

В тексте также отмечается, что "в России и Беларуси спорт и политика тесно переплетены", и ставится вопрос о том, возможно ли, чтобы их спортсмены выступали в качестве нейтральных спортсменов.

"Прочные связи и связи между российскими спортсменами и российскими военными также вызывают явную озабоченность. Поэтому наш коллективный подход никогда не был дискриминацией только по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть решены МОК", – утверждают австралийские чиновники.

Первоначально Австралии не было в списке стран антироссийской коалиции, подписавших заявление, распространенное в понедельник, но во вторник оно было добавлено. Представитель федерального министра спорта Аника Уэллс сообщила, что отсутствие подписи было вызвано проблемами с часовым поясом.

В свою очередь AOC подтвердил свою поддержку МОК.

"Это сложный и очень сложный вопрос. У МОК есть мандат на объединение мира посредством мирного соревнования. Спорт дает нам эту надежду", — сказал представитель AO.

В заявлении отмечены "значительные" спортивные санкции против России и фонд солидарности МОК для украинских спортсменов.

"AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта состоит в том, чтобы объединить мир посредством мирного соревнования, а роль спорта заключается в содействии гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств. Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании их паспортов или действий их правительств", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры-2024 в случае допуска России. Президент МОК Томас Бах дал циничный ответ, пригрозив нашей стране наказанием.

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