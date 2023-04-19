Президент России Владимир Путин получил массу неприятных комментариев от российских болельщиков после своей речи в связи со 100-летием Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". Главарь Кремля опубликовал поздравительный текст на своем сайте.

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"Хочу искренне поблагодарить уважаемых ветеранов за честный, упорный труд и беззаветную преданность родному обществу. Особо отмечу ваше активное участие в реализации масштабных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив", – сказал Путин.

Любители спорта из РФ не смогли сдержать своих эмоций, особенно после высказываний про патриотизм.

"От слова "патриот" уже тянет блевать. А слово хорошее было..." – отмечают юзеры.

Другие желают Путин долголетия, чтобы тот мог сполна насладиться тюремным сроком за свои преступления.

"Надеюсь, своё столетие Путин встретит в одном уютном голландском городке. Желаю ему долгих лет жизни и крепкого здоровья — всё-таки слишком за многое ещё предстоит ответить", – стебутся фанаты.

Болельщики с пониманием отнеслись к таким пламенным речам своего вождя.

"Члены общества Динамо разгоняют митинги против него, конечно он их поздравляет", – говорится в комментариях.

Многих уже тошнит от очередного пассажа своего президента.

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