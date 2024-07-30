Усик отреагировал на 'бронзу' Харлан на Олимпиаде-2024

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не удивился тому, что фехтовальщица Ольга Харлан добыла медаль Олимпийских игр-2024. По словам боксера, наши спортсмены демонстрируют характер в условиях полномасштабного вторжения России.

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Об этом Усик заявил в интервью информационному агентству Associated Press. 37-летний уроженец Симферополя подчеркнул, что для Украины важно как можно большее количество наград наших олимпийцев, так как это напоминает миру о нашей стране и агрессии РФ.

"Бронза" Харлан – это было и мое желание. И, разумеется, я предполагал, что Ольга – одна из тех спортсменок, которые принесут медаль Украине. Мы находимся в состоянии войны, но наши спортсмены все равно приехали. Они сражаются. Мы поддерживаем всех наших олимпийцев, которые здесь, в Париже, представляют нашу стран. Чем больше наград для нас, тем лучше", – сказал Усик.

Он также добавил, что с особым интересом ждет выступления боксера Александра Хижняка. "У него есть незаконченное дело и цель, которую он поставил перед собой, а именно олимпийское "золото". Александр стремится к этому", – отметил супертяж.

Напомним, Харлан с фантастическим камбэком обыграла кореянку Чой Сибэн и принесла Украине первую медаль Парижа-2024. После своего успеха саблистка расплакалась и посвятила победу родной стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан прокомментировала завоевание бронзовой медали на ОИ-2024, которая стала для нее пятой на четырех Олимпиадах в карьере.

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